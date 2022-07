कई पीढ़ियों में एक बार मिलता है ऐसा खिलाड़ी, इंग्लिश कप्तान ने बताया कौन है दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर

Jos buttler on Best Allrouder of World cricket: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सीमित ओवर्स प्रारूप कप्तान जोस बटलर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले बेन स्टोक्स की जमकर तारीफ की है.