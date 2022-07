IND vs ENG: 'चुपचाप खड़ा रह के बैटिंग कर', कोहली-बेयरस्टो के बीच मैदान पर हुई तीखी बहस

नई दिल्ली: बर्मिंघम के मैदान पर भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच खेले जा रहे आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है. पहले दो दिन के खेल के बाद भारतीय टीम ने मैच में मजबूत बढ़त हासिल कर ली है लेकिन जब तीसरे दिन का आगाज हुआ तो मैदान पर तनातनी नजर आई. भारतीय टीम ने पहली पारी में रवींद्र जडेजा और ऋषभ पंत की शतकीय पारियों के दम पर 416 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में जब कीवी टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 84 रन के स्कोर पर 5 विकेट हासिल कर लिये.

बेयरस्टो-कोहली के बीच हुई तीखी बहस

पहले दो दिन के खेल के बाद इंग्लैंड की टीम 322 रनों से पीछे चल रही थी. जब तीसरे दिन का आगाज हुआ तो इंग्लिश फैन्स को अपनी टीम से बल्ले से आक्रामक शुरुआत देखने की उम्मीद थी, हालांकि मैदान पर बल्ले के साथ ही पूर्व कप्तान विराट कोहली और जोनी बेयरस्टो के बीच तीखी बहस देखने को मिली. बर्मिंघम टेस्ट के दौरान यह पहला मौका नहीं है जब दोनों के बीच कुछ ऐसा देखने को मिला हो, मैच के दूसरे दिन भी कोहली ने बेयरस्टो को स्लेज किया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था.

Virat Vs Barstow Battle On This Time Last Time Kohli Vs Root #Bairstow #Crickettwitter pic.twitter.com/E7MfxZIY8x

— Abhay Thakur (@AbhayThakur981) July 3, 2022