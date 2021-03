IPL शुरू होने पहले विराट कोहली की RCB को झटका, बाहर हुआ विदेशी बल्लेबाज

नई दिल्ली: आईपीएल के 14वें संस्करण (IPL 14) की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है. सभी टीमों को तैयारी करने के लिये एक महीने से भी कम का समय बचा है. इस बीच IPL की शुरुआत से ठीक पहले विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) को बड़ा झटका लगा है.

जोशुआ फिलिप नहीं होंगे RCB का हिस्सा

NEWS: Finn Allen signs up with @RCBTweets as replacement for Josh Philippe. @Vivo_India #VIVOIPL

More details https://t.co/1Ws8gpwLsl pic.twitter.com/OOpiIz8O5B

— IndianPremierLeague (@IPL) March 10, 2021