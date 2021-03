रिषभ पंत ने की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में एंट्री, कोहली और बुमराह खिसके

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत को टेस्ट रैंकिंग में जबरदस्त लाभ हुआ है. आईसीसी (ICC) द्वारा बुधवार को जारी की गई टेस्ट रैंकिंग की सूची में पंत सातवें पायदान पर पहुंच गये हैं. उनके अलावा कई भारतीयों को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है. इंग्लैंड के खिलाफ कुछ खास कमाल न कर पाने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली को नुक्सान झेलना पड़ा है.

James Anderson at No.4

Significant gains for big names in the latest @MRFWorldwide ICC Test Player Rankings for bowling! pic.twitter.com/plmtvHkI0P— ICC (@ICC) March 10, 2021