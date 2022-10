ICC ने जारी किये सितंबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के नॉमिनेशन, 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल

ICC Player of the Month for September Award Nominations: आईसीसी की ओर से क्रिकेट के खेल में हर महीने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिये जाने वाले प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिये नॉमिनेशन जारी कर दिये गये हैं. आईसीसी की ओर से जारी की गई इस लिस्ट में 3 महिला और 3 पुरुष खिलाड़ियों का नाम जारी किया गया है जिसमें इस बार 3 भारतीय प्लेयर्स का नाम शामिल है.