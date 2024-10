Ind vs Pak: पाकिस्तान को हराने के बाद भी भारत की बढ़ गई टेंशन, इन दो वजहों से टीम इंडिया के माथे पर आई शिकन - देखें VIDEO

नई दिल्लीः Ind vs Pak Women T20 World Cup: भारत ने महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में रविवार को दुबई में हुए मुकाबले में पाकिस्तान को छह विकेट से शिकस्त दी. भारत ने पाकिस्तान को आठ विकेट पर 105 रन पर रोकने के बाद 18.5 ओवर में चार विकेट गंवा कर लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन जीतने के बाद भी भारत को दो बड़े झटके लगे हैं. जानिए क्योंः

दरअसल भारत ने पाकिस्तानी टीम को महज 105 ही रन बनाने दिए थे. भारत को जीत के लिए महज 106 रन का लक्ष्य हासिल करना था. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में भारत को करारी हार मिली थी. इसकी वजह से भारत का प्वाइंट्स टेबल पर रन रेट माइनस में चला गया था. ऐसे में भारतीय टीम के पास अपने रन रेट को सुधारने का सुनहरा मौका था लेकिन भारतीय टीम इस अवसर को भुना नहीं पाई और 18.5 ओवर में 106 रन का लक्ष्य हासिल किया.

इस वजह से जीत के बाद भी भारतीय टीम का रन रेट -1.217 है और प्वाइंट्स टेबल में भारतीय टीम ग्रुप ए में 5वें नंबर पर है. हालांकि टीम के 2 मुकाबलों में 1 जीत के साथ 2 अंक हैं लेकिन इस जीत के बाद भी वह पाकिस्तान से नीचे है. पाकिस्तान के भी 2 मैच में 1 जीत के साथ 2 अंक हैं लेकिन उसका रन रेट 0.555 है.

दरअसल जब टीम इंडिया जीत के बिल्कुल करीब थी, तभी 19वें ओवर की चौथी बॉल पर कप्तान हरमनप्रीत कौर स्टंपिंग से बचने की कोशिश में क्रीज पर पहुंचने के लिए तेजी से पीछे मुड़ी लेकिन वह असंतुलित होकर गिर गईं. इस वजह से उन्हें अपनी गर्दन पर परेशानी महसूस हुई. दर्द की वजह से उनको रिटायर हर्ट होना पड़ा.

