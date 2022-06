Ind vs SA T20: बारिश के चलते रद्द हुआ मैच, 2-2 की बराबरी पर छूटी सीरीज

नई दिल्लीः Ind vs SA T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला जाने वाला 5वां और सीरीज का निर्णायक टी20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया. सीरीज 2-2 की बराबरी पर छूटी. जहां सीरीज के पहले दो मैच दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किए, वहीं बाद के दो मुकाबले भारत ने जीते.

Update

Play has heen officially called off.

The fifth & final @Paytm #INDvSA T20I has been abandoned due to rain. #TeamIndia pic.twitter.com/tQWmfaK3SV

— BCCI (@BCCI) June 19, 2022