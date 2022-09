India Vs Australia कोविड की चपेट में आए मोहम्मद शमी, T-20 सीरीज से हुए बाहर

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम इस वक्त भारत दौरे पर है. यहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की T-20 सीरीज खेली जाएगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन T-20 मैचों की सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है. इंडियन स्कॉड के मीडियम पेसर मोहम्मद शमी टीम से बाहर हो गए हैं. अब शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली इस तीन मैचों की सीरीज का हिस्सा नहीं रहेंगे.

इस वजह से बाहर हुए शमी

Update - Mohd. Shami tests positive for COVID-19, Navdeep Saini ruled out of India ‘A’ series.

More details https://t.co/XEhzkqh4FD

— BCCI (@BCCI) September 18, 2022