कप्तान विराट कोहली ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है. इसके साथ उन्होंने देश भर में चल रहे टीकाकरण अभियान पर बड़ी बात कही. विराट कोहली वैक्सीन लगवाने वाले अब तक चौथे क्रिकेटर हैं.

कप्तान विराट कोहली ने ली वैक्सीन की पहली डोज

Thanks to each & every one of you who has donated so far. But there is still so much to be done. Let us all continue to serve & support our country. Every little bit makes a difference. Link in bio.

Stay home, stay safe & step out only when necessary nThisTogether #ActNow pic.twitter.com/Ily267iaeY

— Virat Kohli (@imVkohli) May 10, 2021