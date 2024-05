VIDEO: चेन्नई की हार पर भावुक हुए अंबाती रायडू, प्लेऑफ से बाहर होने पर फूट-फूट कर रोये

नई दिल्लीः Ambati Rayudu Emotional Video: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 68वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रनों से हराने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंग्लोर टूर्नामेंट के प्लेऑफ में क्वालीफाई करने वाली चौथी टीम बन गई है. चेन्नई की हार से पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत टीम के फैंस बेहद निराश दिखे. सबके चेहरों पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी. कई लोग तो चेन्नई की हार पर स्टेडियम में फूट-फूट कर रोने भी लगे.

रायडू के रोने का वीडियो हो रहा है वायरल

ऐसा ही एक वीडियो सीएसके के पूर्व प्लेयर अंबाती रायडू का वायरल हो रहा है, जिसमें वे सीएसके के हारने के बाद फूट-फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, मुकाबले में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. बल्लेबाजी के लिए उतरी आरसीबी की टीम ने चेन्नई को जीत के लिए 219 रनों का टारगेट दिया, लेकिन जवाब में सीएसके की टीम 191 रन ही बना पाई.

आक्रामक नजर आ रहे थे एमएस धोनी

मुकाबले में धोनी की आक्रामक बल्लेबाजी देख एक पल के लिए फैंस को यकीन हो गया था कि जब तक धोनी क्रीज पर मौजूद है, तब तक मैच सीएसके के हाथ में है, लेकिन जैसे ही धोनी आउट हुए मैच सीएसके के हाथ से फिसल गया और 27 रनों से हार झेलनी पड़ी. इस हार के बाद सीएसके का सफर आईपीएल 2024 में लीग मुकाबले के साथ ही खत्म हो गया. वहीं, आरसीबी प्लेऑफ में क्वालीफाई करने वाली चौथी टीम बन गई.

Reaction of Ambati Rayudu after CSK were knocked out.Ambati Rayudu started crying pic.twitter.com/bszX2gLu2F

— The sports (@the_sports_x) May 19, 2024