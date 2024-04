IPL की सुरक्षा में बड़ी चूक, मैदान में विराट कोहली के पास जा पहुंचा घुसपैठिया, देखें VIDEO

नई दिल्लीः IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हुआ. इसमें RCB को 6 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. इस जीत से अंक तालिका में राजस्थान रॉयल्स को बड़ा फायदा हुआ है. टीम अब अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है. RCB और RR के मैच में एक ऐसा वाक्या देखने को मिला, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया.

विराट कोहली से मिलने पहुंचा फैन

दरअसल, हुआ यूं कि RCB की टीम फील्डिंग कर रही थी. इसी दौरान दर्शक दीर्घा से विराट कोहली का एक जबरा फैन सिक्योरिटी को चकमा देते हुए बीच मैदान पर उनसे मिलने पहुंच गया. फैन ने आरसीबी की टी शर्ट पहनी थी. टी शर्ट के पीछे विराट कोहली का नाम और उनका जर्सी नंबर लिखा हुआ था. फैन को कोहली से गले मिलते भी देखा गया. हालांकि, जैसे ही इस बात की खबर सिक्योरिटी को मिली, वे तुरंत मैदान में पहुंचे और फैन को बाहर निकाला.

A fan entered into the ground to hug Virat Kohli #ViratKohli #Jaipur #RCBvsRR #RRvRCB #RRvsRCB pic.twitter.com/TcG1V9ADrU

— BANSI ,بنشی (@ImBansi07) April 6, 2024