SRH vs MI: ईशान किशन ने की चौके-छक्कों की बरसात, एक साथ तोड़ डाले ये बड़े रिकॉर्ड

नई दिल्ली: मुबंई और हैदराबाद के बीच खेले गये आईपीएल के आखिरी लीग मैच में युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेलकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिये.

मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से भले ही बाहर हो गई हो लेकिन किशन की बल्लेबाजी ने टी20 विश्वकप से पहले अपने इरादे साफ कर दिये हैं.

महज 16 गेंद में किशन ने जड़ी फिफ्टी

आईपीएल 2021 में शुक्रवार को खेले गए मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले में रनों की बरसात हुई. प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए उतरी मुंबई के बल्लेबाज ईशान किशन ने पहली बॉल से ही बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते केवल 16 गेंदों पर फिफ्टी पूरी कर ली.

किशन ने खेली 85 रनों की पारी

उन्होंने सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया. ईशान किशन ने सिर्फ 16 बॉल में अपनी फिफ्टी पूरी की और कुल 84 रनों पर उनकी पारी का अंत हुआ. ईशान किशन 17 गेंद पर फिफ्टी ठोकने के अपने पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. किशन को उमरान मलिक ने विकेटकीपर साहा के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन भेजा.

मुंबई के लिये सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले बल्लेबाज

किशन ने कायरन पोलार्ड, हार्दिक पंड्या और खुद के बनाए गए उस रेकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया, जिसमें इन तीनों ने 17 गेंदों में हाफ सेंचुरी ठोकने का कारनामा किया था.

पोलार्ड ने कोलकाता के खिलाफ 2016 और चेन्नई के खिलाफ 2021 में रेकॉर्ड पारी खेली थी, जबकि किशन ने कोलकाता के खिलाफ 2018 में ऐसा किया था। हार्दिक ने कोलकाता के खिलाफ 2019 में 17 गेंदों में फिफ्टी ठोकी थी.

जानिये कब किसने जड़ी सबसे तेज फिफ्टी

16 गेंद- ईशान किशन vs SRH, अबू धाबी 2021

17 गेंद- कायरन पोलार्ड vs KKR, मुंबई 2016

17 गेंद- ईशान किशन vs KKR, कोलकाता 2018

17 गेंद- हार्दिक पंड्या vs KKR, कोलकाता 2019

17 गेंद- कायरन पोलार्ड vs CSK, दिल्ली 2021