IPL में नहीं मिला था खरीददार, अब KKR से मिला खेलने का मौका

कोलकाता: आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत से पहले कई नये बदलाव हो रहे हैं. एक तरफ कई खिलाड़ी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और दूसरी तरफ कई टीमें खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही हैं.

रिंकू सिंह की जगह गुरकीरत सिंह मान कोलकाता से जुड़े

NEWS: Gurkeerat Singh Mann signs up with @KKRiders as replacement for Rinku Singh. @Vivo_India #VIVOIPL

More detailshttps://t.co/kd22VpfZwB pic.twitter.com/NBnpCkRHg6

— IndianPremierLeague (@IPL) April 3, 2021