MIW vs UPW: एलिमिनेटर मैच में आई WPL की पहली हैट्रिक, फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी ये टीम

नई दिल्लीः MIW vs UPW: मुंबई इंडियंस ने नैटली सिवर ब्रंट (नाबाद 72 रन) की शानदार बल्लेबाजी और तेज गेंदबाज इस्सी वोंग (15 रन देकर चार विकेट) की महिला प्रीमियर लीग (WPL) की पहली हैट्रिक से शुक्रवार को एलिमिनेटर में यूपी वॉरियर्ज को 72 रन से हरा दिया. डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए इस मैच में जीत हासिल करने के बाद मुंबई ने फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है. मुंबई का सामना रविवार को दिल्ली कैपिटल्स से होगा.

मुंबई ने दिया था 182 रन का बड़ा लक्ष्य

मुंबई इंडियंस ने सिवर ब्रंट की नौ चौके और दो छक्के जड़ित अर्धशतकीय पारी से बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद चार विकेट पर 182 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. इस लक्ष्य के जवाब में यूपी वॉरियर्ज की टीम 17.4 ओवर में 110 रन पर सिमट गई. टीम को क्षेत्ररक्षण और बल्लेबाजों के शॉट चयन में खराब प्रदर्शन का खामियाजा भुगतना पड़ा.

Issy Wong on song! What a spell! The first ever hat-trick for Mumbai Indians in the history of IPL and WPL. Congratulations MI on securing the final spot. pic.twitter.com/Rvp0liOJMK

— Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) March 24, 2023