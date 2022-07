अब साउथ अफ्रीका में खेला जायेगा 'मिनी आईपीएल', इन 6 भारतीय फ्रैंचाइजियों ने खरीदी टीमें

Mini IPL to be played in South Africa: दुनिया भर में बढ़े रहे टी20 लीग कल्चर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने हाल ही में एक नई टी20 लीग आयोजित कराने का ऐलान किया है जो कि इंडियन प्रीमियर लीग, बिग बैश लीग और द हंड्रेड जैसे टूर्नामेंट के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी.