T20 World Cup 2022: न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, 3 खिलाड़ियों पर गिरी गाज, इस खिलाड़ी के नाम रिकॉर्ड दर्ज

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर होने वाले टी20 वर्ल्डकप के लिए ज्यादातर टीमों ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. न्यूजीलैंड ने केन विलियमसन की अगुवाई में मंगलवार को टी20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित की जिसमें दिग्गज बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल भी शामिल हैं जो रिकॉर्ड सातवीं बार इस प्रतियोगिता में खेलेंगे.

पिछले विश्वकप के 3 खिलाड़ी बाहर

