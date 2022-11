सर्जरी के बाद सामने आई शाहीन शाह अफरीदी की पहली तस्वीर, फैन्स से की खास अपील

Shaheen Shah Afridi Surgery: पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी ने रविवार को कहा कि एक सर्जरी के बाद वह बेहतर महसूस कर रहे हैं और अपने प्रशंसकों से उनके लिए प्रार्थना में रखने का आग्रह किया. 22 वर्षीय तेज गेंदबाज ने चिकित्सा प्रक्रिया के बारे में अपडेट देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया.

शाहीन ने अस्पताल के बिस्तर पर अपनी तस्वीर के साथ ट्वीट किया, 'आज एपेन्डेक्टॉमी की एक सर्जरी हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर महसूस कर रहा हूं. मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें.'

फाइनल मैच में लगी थी शाहीन अफरीदी को चोट

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप फाइनल में एमसीजी में आफरीदी को अपने घुटने में कुछ परेशानी का सामना करने के बाद मैदान से बाहर निकलना पड़ा, जिससे पाकिस्तान मैच के महत्वपूर्ण चरण में एक गेंदबाज से चूक गया. उन्होंने मैदान पर दर्द महसूस किया, खासकर हैरी ब्रुक को आउट करने के लिए कैच लेने के बाद. उनके घुटने में चोट लगी है और वह तुरंत दर्द के कारण टीम फिजियो और डॉक्टर की मदद से मैदान से बाहर चले गए.

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने एक ओवर बाद में वापसी की, एक गेंद को फेंकने के बाद आगे नहीं बढ़ सके. उन्होंने कुल 2.1 ओवर ही फेंके. इससे पहले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने 14 नवंबर को कहा था कि शाहीन को दो हफ्ते के रिहैबिलिटेशन की सलाह दी गई है.

पीसीबी ने नहीं की थी चोट की पुष्टि

पीसीबी ने एक बयान में कहा, 'पाकिस्तान के लिए टीम के प्रस्थान से पहले सोमवार सुबह किए गए स्कैन ने पुष्टि की है कि चोट के कोई संकेत नहीं थे और घुटने की परेशानी लैंडिंग के दौरान घुटने के बल के कारण होने की संभावना थी. पीसीबी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉ. नजीबुल्लाह सूमरो और ऑस्ट्रेलियाई घुटने के विशेषज्ञ डॉ पीटर डी'एलेसेंड्रो के बीच स्कैन पर चर्चा की गई, और यह जानकर आश्वस्त हुआ कि कोई चोट नहीं थी.'

Had an appendectomy today but Alhumdulillah feeling better. Remember me in your prayers. pic.twitter.com/M70HWwl9Cn

— Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) November 20, 2022