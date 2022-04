पंजाब ने 235 से ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले इस बल्लेबाज को दिया मौका, ताबड़तोड़ पारी ने उड़ाए CSK के होश

नई दिल्लीः IPL 2022: पंजाब किंग्स के लिए रविवार को चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ दो खिलाड़ियों ने डेब्यू किया. बल्लेबाज जितेश शर्मा को राज अंगद बावा और गेंदबाज वैभव अरोरा को हरप्रीत बरार की जगह टीम में मौका मिला. जितेश शर्मा ने बल्लेबाजी करते हुए 17 बॉल में तेजतर्रार 26 रन की पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइट रेट 152.94 का था.

आईपीएल में अपना पहला मैच खेल रहे जितेश शर्मा ने अपनी पारी में 3 लंबे छक्के लगाए. उन्हें ड्वेन प्रिटोरियस ने रॉबिन उथप्पा के हाथों कैच आउट कराया.

Pesh hai sadda Jitesh!

huge sixes to launch himself in the IPL! #PunjabKings #SaddaPunjab #IPL2022 #ਸਾਡਾਪੰਜਾਬ #CSKvPBKS pic.twitter.com/WDB9Cx0Im9

