विदेशी धरती पर रोहित शर्मा ने ठोका पहला शतक, तोड़ डाले इतने रिकॉर्ड

नई दिल्ली: हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें भारत का सबसे धाकड़ बल्लेबाज क्यों माना जाता है. रोहित शर्मा ने ओवल में भारत को संकट से निकालते हुए शानदार शतक जड़ा.

विदेशी धरती पर टेस्ट में रोहित शर्मा ने पहला शतक मारा. उन्होंने अपनी ऐतिहासिक पारी में मोईन अली पर गगनचुंबी छक्का जड़कर सेंचुरी पूरी की. ये उनके करियर का कुल 8वां शतक है.

विदेश में रोहित का उच्च स्कोर था 83 रन

ओवल टेस्ट से पहले रोहित शर्मा का टेस्ट में विदेशी धरती पर उच्चतम स्कोर 83 रन था जो उन्होंने इसी सीरीज में लॉर्ड्स में बनाए थे.

83 - vs ENG at Lord's, 2021

79 - vs SL at Colombo, 2015

72 - vs NZ at Auckland, 2014

63* - vs AUS at Melbourne, 2018

इंग्लैंड में सबसे ज्यादा 50प्लस पारी खेलने वाले ओपनर

रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तीसरी बार पचास से ज्यादा रनों की पारी खेली है. ये कारनामा करने वाले वो भारत के महज चौथे ओपनर हैं. सुनील गावस्कर ने 1979 में इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में 5 बार 50 से ज्यादा रनों की पारी खेली थी. 2007 में दिनेश कार्ति, 2014 में मुरली कार्तिक भी 3-3 बार ये कारनामा करने में कामयाब रहे थे.

रोहित शर्मा ने ओवल टेस्ट में अर्धशतक लगाने के साथ-साथ इस सीरीज में 700 से ज्यादा गेंद भी खेलीं. रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर में पहली बार एक सीरीज में 700 से ज्यादा गेंदें खेली हैं.

रोहित शर्मा को अकसर आक्रामक पारियों के लिए जाना जाता है लेकिन इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने हालात के मुताबिक बल्लेबाजी की है. रोहित शर्मा ने नॉटिंघम टेस्ट में दोनों पारियों में मिलाकर कुल 141 गेंदें खेली. इसके बाद लॉर्ड्स में रोहित ने 181 गेंद खेलीं. हेडिंग्ले में रोहित ने 261 गेंद खेलीं.

