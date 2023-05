RCB vs DC: बेंगलोर के इस खिलाड़ी ने फिर खोया आपा, उंगली दिखाकर उलझे... कप्तानों और अंपायर को बीच में आना पड़ा

नई दिल्लीः Siraj vs Salt Video, Siraj vs Salt, Siraj vs Warner: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शनिवार को अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल मैच हुआ. अभी लखनऊ सुपरजाइंट्स के खिलाफ हुए मैच में विराट, गंभीर और नवीन उल हक के बीच हुई गर्मागर्मी ठंडी भी नहीं हुई थी कि आरसीबी एक और खिलाड़ी का मैदान में विपक्षी टीम के प्लेयर से विवाद हो गया. विवाद को शांत कराने के लिए अंपायर और दोनों टीमों के कप्तान को बीच में आना पड़ा.

सिराज और सॉल्ट में हुई बहस

दरअसल, इस बार आरसीबी के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज फिल सॉल्ट से बहस हो गई. सिराज ने सॉल्ट को उंगली दिखाकर कुछ कहा. हुआ यूं कि सिराज 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए. पहली गेंद पर सॉल्ट के बल्ले का एज लगकर छक्का लगा. दूसरी बॉल पर सॉल्ट ने जबरदस्त छक्का लगाया. तीसरी बॉल पर भी सॉल्ट ने बाउंड्री लगाई. इस पर उन्हें चौका मिला.

सॉल्ट पर क्यों गुस्सा हुए सिराज

ऐसे में सिराज ने अगली बॉल बाउंसर मारी, जो काफी ऊंची थी और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया. इसके बाद सॉल्ट ने सिराज को कुछ कहा, जिससे वह आगबबूला हो गए. सिराज ने उंगली दिखाते हुए सॉल्ट से कुछ कहा. इस पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वॉर्नर आकर सिराज से कुछ कहने लगे. इस पर सिराज ने वॉर्नर को भी उंगली दिखाते हुए कुछ कहा. इसके बाद उन्होंने अपने होठों पर उंगली रखकर सॉल्ट को चुप कराने का इशारा किया. इस बीच आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और अंपायर भी आ गए और बीच-बचाव किया.

सिराज ने दो ओवर में दिए 28 रन

अगली बॉल सिराज ने स्लोअर फेंकी, जिसे सॉल्ट ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे. सिराज की अगली बॉल पर सॉल्ट ने सिंगल लिया. फिर आखिरी बॉल पर वॉर्नर ने सिंगल लिया. सिराज ने इसके बाद गेंदबाजी नहीं की. उन्होंने दो ओवर में 28 रन दिए. वहीं, सॉल्ट ने 45 बॉल में 87 रन की मैच जिताऊ पारी खेली.

दिल्ली ने 7 विकेट से हासिल की जीत

इससे पहले आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के 55 और महिपाल लोमरोर के 54 रन की बदौलत 181 रन बनाए. कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने भी 45 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने महज 16.4 ओवर में 187 रन बनाकर 7 विकेट से मैच में जीत हासिल की.

