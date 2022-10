IND vs NZ: भारत के खिलाफ क्या होगा न्यूजीलैंड का प्लान, वार्मअप मैच से पहले साउदी ने किया खुलासा

India vs New Zealand Warm up Match Tim southee: ऑस्ट्रेलिया में अपने छठे टी20 विश्व कप में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार न्यूजीलैंड के वरिष्ठ तेज गेंदबाज टिम साउदी खेल के सबसे छोटे प्रारूप में संयुक्त प्रमुख विकेट लेने वाले खिलाड़ी के रूप में भाग ले रहे हैं. संयुक्त अरब अमीरात में 2021 टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के उपविजेता समापन में, साउदी ने दुबई में फाइनल को छोड़कर न्यूजीलैंड के लिए हर मैच में एक विकेट लिया, उन्होंने 6.50 की इकॉनमी रेट से आठ विकेट लिए.