IND vs PAK: अफरीदी का सामना करने के लिये रोहित ने बनाया खास प्लान, बारिश ने चिंता बढ़ाई

India vs Pakistan Live all you need to know: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले जाने वाले मैच में फैन्स को कप्तान रोहित शर्मा और शाहीन शाह अफरीदी के बीच की जंग का बेसब्री से इंतजार है, जिसमें फैन्स चाहते हैं कि हिटमैन पिछले साल का बदला इस साल के विश्वकप में लेते नजर आयें.