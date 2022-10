T20 World Cup Winners List: वेस्टइंडीज ने दो बार जीता है टी20 वर्ल्ड कप, जानिए सभी विजेता और उपविजेताओं की लिस्ट

नई दिल्लीः T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप का रोमांचक सफर शुरू हो चुका है. अब तक दो बड़े उलटफेर देखने मिले. जहां नामीबिया ने श्रीलंका को हराया, वहीं स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को मात दी. सभी टीमों की निगाहें वर्ल्ड कप जीतने पर है. इस बार का वर्ल्ड कप कौनसी टीम थामेगी, इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा.

इस बीच अब तक आयोजित हुए टी20 वर्ल्ड कप में कौन-कौनसी टीम विजेता बनी, जानिए यहांः

2007 में हुआ था पहला टी20 वर्ल्ड कप

इस साल टी20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण खेला जा रहा है. क्रिकेट के इस लोकप्रिय फॉर्मेट में वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी. तब महेंद्र सिंह धोनी की नेतृत्व वाली टीम इंडिया अपने शानदार प्रदर्शन के बदौलत चैंपियन बनने में सफल हुई थी.

टी20 वर्ल्ड कप के सातों संस्करण के फाइनल के विजेता और उपविजेता

साल 2007- IND vs PAK - टीम इंडिया विजेता और पाकिस्तान उपविजेता रहा था.

साल 2009 - PAK vs SL - पाकिस्तान विजेता और श्रीलंका उपविजेता रहा था.

साल 2010 - ENG vs AUS - इंग्लैंड विजेता और ऑस्ट्रेलिया उपविजेता रहा था.

साल 2012 - WI vs SL - वेस्ट इंडीज विजेता और श्रीलंका उपविजेता रहा था.

साल 2014 - SL vs IND - श्रीलंका विजेता और टीम इंडिया उपविजेता रही थी.

साल 2016 - WI vs ENG - वेस्ट इंडीज विजेता और इंग्लैंड उपविजेता रहा था.

साल 2021 - AUS vs NZ - ऑस्ट्रेलिया विजेता और न्यूजीलैंड उपविजेता रहा था.

15 साल पहले चैंपियन बनी थी टीम इंडिया

इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जीते लगभग 15 साल हो चुके हैं. जीत के साथ टी20 वर्ल्ड कप का आगाज करने वाली टीम इंडिया इतिहास दोहराने के लिए तैयार है. टीम इंडिया इस टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी.

टी20 वर्ल्ड कप में रहा है वेस्टइंडीज का दबदबा

अब तक के कुल सात टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की टीम सर्वाधिक दो बार चैंपियन बनी है. वहीं, शेष पांच टीमें (इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड) एक-एक बार चैंपियन बनी हैं.

