WTC Final 2021: बारिश की भेंट चढ़ा चौथे दिन का खेल, ड्रॉ होने पर कौन बनेगा विजेता?

नई दिल्ली: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में चौथे दिन भी खेल नहीं हो सका. फाइनल टेस्ट मैच में दो दिन का खेल पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और अब ये ऐतिहासिक मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है.

Update: Play on Day 4 abandoned due to rain. We thank our fans who turned up and kept the tempo high. See you again, tomorrow TeamIndia #WTC21 pic.twitter.com/0OpqZ0hGd5

