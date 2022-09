Asia Cup 2022: भारत-हॉन्गकॉन्ग मैच के बाद सोशल मीडिया पर छाये ये 10 मीम्स, हंस-हंस कर हो जायेंगे लोट-पोट

Trending Memes on India vs Hongkong: डिफेंडिंग चैंपियन भारत बुधवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हांगकांग पर 40 रन से जीत के साथ एशिया कप 2022 में सुपर फोर में जगह बनाने वाली ग्रुप ए की पहली टीम बन गई. इससे पहले, अंतिम सात ओवरों में सूर्यकुमार यादव की 'आतिशबाजी' ने उन्हें केवल 26 गेंदों में 68 रनों पर अजेय बना दिया और विराट कोहली के 31वें टी 20 आई के अर्धशतक के साथ, 44 गेंदों पर नाबाद 59 रन बनाकर, भारत को 192/2 के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया.

इसे भी पढ़ें- Asia Cup 2022: एक ओवर में 4 छक्के जड़ सूर्यकुमार यादव ने की हिटमैन की बराबरी, युवराज के खास क्लब में हुए शामिल

स्पिनरों युजवेंद्र चहल और रवींद्र जडेजा ने 192 के बचाव में कुल मिलाकर केवल 48 रन दिए, जिससे युवा तेज गेंदबाज अवेश खान और अर्शदीप सिंह द्वारा सामूहिक रूप से लीक किए गए 97 रन के बावजूद हांगकांग की टीम अपने 20 ओवरों में 152/5 ही बना सकी. भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, हालांकि हम आपके लिये इस मैच से जुड़े 10 सबसे ट्रेंडिंग मीम्स लेकर आये हैं जिन्हें देखकर आपके लिये अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल हो जायेगा.

इसे भी पढ़ें- Viral Video: हॉन्गकॉन्ग के खिलाड़ी ने दीपक चाहर को किया कॉपी, दर्शकों के बीच जाकर गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज

