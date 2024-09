Virat Kohli: किंग कोहली के दो वीडियो ने मचाया इंटरनेट पर धमाल, एक में तो बुमराह बन गए

IndvsBan Test Videos: भारी बारिश के कारण दूसरे सत्र के नौ ओवरों में ही पहले दिन का खेल खत्म कर दिया गया. बांग्लादेश ने 35 ओवरों में 107/3 का स्कोर बनाया. मोमिनुल हक 81 गेंदों पर 40 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि मुशफिकुर रहीम 13 गेंदों पर छह रन बनाकर खेल रहे थे. दूसरे सत्र में एक घंटे से भी कम समय में खराब रोशनी के कारण अंपायरों ने गेम रोक दिया और इसके बाद भारी बारिश हुई जिससे दिन का बाकी खेल धुल गया. हालांकि, मैच पूरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन स्टार खिलाड़ी विराट कोहली के दो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए.

कानपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान खेल शुरू होने से पहले क्रिकेटर विराट कोहली, रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को कैमरों ने एक-दूसरे के साथ मस्ती करते हुए कैद किया. तीनों खुशमिजाज मूड में दिख रहे थे. तब कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ, जिसे देख लोग हंसी नहीं रोक पा रहे. दरअसल, कोहली ने बुमराह की एक्टिंग की.

दरअसल कोहली कुछ देर को बुमराह बन गए और उनके रन-अप की शुरुआत की नकल करते हुए हंसी-मजाक करने लगे. कोहली की हरकतों ने दर्शकों को हंसाया. जडेजा भी इसमें शामिल थे. भारतीय ऑलराउंडर ने बिना किसी हिचकिचाहट के बुमराह की नकल करने का अपना तरीका अपनाया और इस मजेदार दृश्य को अपने अंदाज में पेश किया.

दूसरे वीडियो में क्या है?

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दुनिया भर में प्रशंसकों से बेमिसाल सम्मान पाते हैं, चाहे वे कहीं भी जाएं. दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीट और भारत में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में, कोहली का प्रभाव देशों की सीमा से कहीं आगे तक फैला हुआ है. बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट से पहले ऐसा फिर कुछ देखने को मिला, जिससे किंग कोहली लोगों के दिल में किस कदर तक बस गए हैं, उसका पता चला.

पहले दिन के खेल की सुबह मौसम ने खेल बिगाड़ दिया, रात भर हुई बारिश के कारण मैच शुरू होने में देरी हुई. जब अंपायरों ने मैदान का निरीक्षण किया और मैच में देरी होती जा रही थी तो दोनों पक्षों के खिलाड़ी अपने वार्म-अप के लिए बाहर निकल आए. कोहली हमेशा की तरह हाथ में बल्ला लेकर मैदान पर उतरे.

कोहली के बाहर निकलते समय एक सुखद क्षण सामने आया जब ग्राउंड स्टाफ का एक सदस्य, जो पहले कवर हटाने में व्यस्त था, कुछ देर के लिए अपनी ड्यूटी छोड़कर कोहली के पास गया. स्टाफ के सदस्य ने दिल को छू लेने वाला एक भाव दिखाते हुए नीचे झुककर कोहली के पैर छुए, जो भारतीय संस्कृति में सम्मान का प्रतीक है.

When Virat came out, a ground staff member touched his feet#ViratKohli | #IndvsBan pic.twitter.com/y35ADdW0Kx

— (@wrognxvirat) September 27, 2024