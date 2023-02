Prithvi Shaw Viral Video: सेल्फी नहीं देना पृथ्वी शॉ को पड़ गया भारी, पुलिस ने 8 के खिलाफ दर्ज की एफआईआर

Prithvi Shaw Viral Video: भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ एक बार फिर से विवादों में घिर गये हैं. सोशल मीडिया पर पृथ्वी शॉ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पृथ्वी शॉ एक लड़की के हाथ से बेसबॉल का बल्ला छीनते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर लड़की के साथ आया लड़का उनकी वीडियो बनाते हुए शॉ और उनके दोस्तों पर लड़ाई करने का आरोप लगाता नजर आ रहा है. लड़के और लड़की का दावा है कि पृथ्वी शॉ और उनके दोस्तों ने डांस क्लब में उनके साथ मारपीट की और बाहर आकर बेसबॉल के बैट से उन पर हमला भी किया.

सेल्फी नहीं देने पर हुआ हंगामा

हालांकि जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो सच्चाई कुछ और ही निकल कर सामने आ रही है. मुंबई के सांताक्रूज में स्थित एक फाइव स्टार होटल के पास हुई इस घटना में पुलिस ने पृथ्वी शॉ और उसके दोस्तों पर हमला करने के आरोप में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर सपना गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है.

दरअसल पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त के अनुसार वो लोग क्लब में पार्टी करने पहुंचे थे जहां पर सपना गिल और उनके दोस्तों ने पहले शॉ के साथ सेल्फी खिंचवाने की पेशकश की, लेकिन जब उन्होंने इंकार कर दिया तो वो उनकी महिला दोस्त के पास सेल्फी लेने की जिद करने लगे. इस पर शॉ ने बीच-बचाव कर दोनों को वहां से हटाया. हालांकि सेल्फी लेने पहुंचे इन फैन्स को शॉ का इंकार पसंद नहीं आया और उन्होंने बाहर निकलकर शॉ के दोस्त की गाड़ी का शीशा बेस बॉल बैट से तोड़ दिया. वीडियो में शॉ उसी बैट को छीनते हुए नजर आ रहे हैं.

गाड़ी पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने दर्ज की 8 लोगों के खिलाफ एफआईआऱ

मुंबई पुलिस के DCP अनिल परासकर ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि पृथ्वी शॉ के दोस्त आशीष सुरेंद्र यादव ने पूरी घटना को लेकर ओशिवारा पुलिस स्टेशन में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जिसमें सना उर्फ सपना गिल और शोभित ठाकुर को नामजद किया गया गया है. एफआईआर में आरोपियों पर मारपीट और कार का शीशा तोड़ने का औरोप है.

उल्लेखनीय है कि जब यह घटना हुई तब उस वक्त पृथ्वी शॉ कार में ही मौजूद थे. जानकारी के अनुसार यह घटना बुधवार-गुरुवार देर रात को हुई है , जहां पर शॉ के सेल्फी लेने से इंकार करने पर इन लोगों ने कार से शॉ का पीछा किया और फिर हमला कर दिया. गाड़ी के रुकने के बाद सड़क पर हंगामा शुरू हो गया. जहां ये घटना हुई वहां पर मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारी भी पहुंचे और मामले को शांत कराया.

Another video of prithvi shaw invident, which clearly shows that drunk influncer and their friends attack on prithvi shaw #PrithviShaw #Sapnagill pic.twitter.com/ND5tzRhD66

— Rahul (@Rahultranic) February 16, 2023