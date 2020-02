चीन में घर से निकलोगे तो जेल जाओगे, दिल दहला देने वाला VIDEO देखें

नई दिल्ली: चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1700 से ज्यादा हो चुकी है और करीब 70 हजार लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं. वायरस से निपटने के लिए चीन ने लोगों पर हद से ज्यादा पाबंदी लगा दी है जो माओत्से तुंग के जमाने में लोगों पर कसे गए शिकंजे की याद दिलाता है.

माओ ने भी 50-60 के दशक में चीन की अर्थव्यवस्था को उछाल देने के नाम पर 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' पॉलिसी को लागू करते वक्त अपने ही लोगों पर अत्याचार किए थे. माओ ने अपनी नीति के तहत लोगों के सामाजिक जीवन के साथ-साथ सूचनाओं पर नियंत्रण कर रखा था.

चीन की सरकार कोरोना वायरस से युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रही है और इस जंग ने चीन में गृह युद्ध जैसा हालात पैदा कर दिए है. चीनी पुलिस और सेना कोरोना नाम के जानलेवा दुश्मन से लड़ने के लिए सड़कों पर है और चीनी नागरिक इस दुश्मन के हमले के डर की वजह से घरों में कैद हैं.

एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने गांवों और शहरों में लोगों पर नजर रखने के लिए लाखों वॉलंटियरों और कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज उतार दी है. लोगों को बेहद नजदीकी रिश्तेदारों के अलावा किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है.

चीन वैसे भी हाई टेक उपकरणों के जरिए अपने नागरिकों की निगरानी के लिए कुख्यात रहा है. ऐसे वक्त में जब वायरस अपना कहर ढा रहा है, चीन लाखों वॉलंटियरों के जरिए लोगों की निगरानी कर रहा है. वॉलंटियर लोगों के शरीर के तापमान से लेकर उनके आने-जाने का ब्यौरा दर्ज कर रहे हैं. वे आइसोलेशन के लिए बनाई जगहों पर भी सारी व्यवस्था देख रहे हैं. ये वॉलंटियर बाहरी लोगों को भी संबंधित जगहों से दूर रख रहे हैं ताकि वायरस न फैले.

मास्क न पहने वाले लोगों पर सख्त अत्याचार हो रहा है मास्क न लगाने का मतलब जेल है, सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए.

देखिए कैसे वॉलंटियर्स इस महिला को खींच कर जेल ले जा रहे हैं क्योंकि इसने मास्क नहीं पहना है.

