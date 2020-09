भारत चीन तनातनी पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, 'चीन कर रहा बदतर काम, पीएम मोदी सच्चे मित्र'

नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बहुत गंभीर रूप ले चुका है. ये बात खुद सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे कह चुके हैं. LAC पर जारी तनातनी पर अमेरिका की भी नजर है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर टिप्पणी की है. उन्होंने चीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस समय चीन सबसे बेकार काम कर रहा है.

पीएम मोदी को ट्रम्प ने बताया सच्चा मित्र

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उन्हें अपना मित्र बताते हुए कहा कि वे काफी अच्छा काम कर रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात चीन के संदर्भ में कही. सभी जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय चीन पर बहुत आगबबूला हैं.

It has been very nasty situation and we stand ready to help with respect to China and India. If we can do anything we would love to get involved and help. We are talking to both countries about that: US President Donald Trump pic.twitter.com/czyMH2SPq7

भारत चीन के बीच गम्भीर स्थिति- डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मौजूदा समय LAC पर भारत और चीन के बीच तनातनी बहुत गंभीर है. इसे खत्म करने के लिए दोनों देशों को पहल करनी चाहिए. अगर हम कुछ कर सकते हैं तो दोनों की मदद करने में हमें खुशी होगी.

क्लिक करें- कांग्रेस विधायक का दावा:अरुणाचल प्रदेश में 5 भारतीय नागरिकों को उठा ले गई चीनी सेना

ट्रंप ने कहा कि भारत-चीन तनाव के मुद्दे पर उनकी दोनों देशों के साथ बातचीत चल रही है. डोनाल्ड ट्रंप का बयान कई दिशाओं में संकेत करता है. वो भारत के साथ भी दिखना चाहते हैं और चीन को नाराज भी नहीं करना चाहते हैं.

कोरोना के मुद्दे पर चीन को लताड़ा

China at this point is the nation you should be talking about much more so than Russia because the things that China is doing are far worse. Look at what happened with the China virus, look at what they have done to 188 countries all over the world: US President Donald Trump pic.twitter.com/b1osJGZwGS

— ANI (@ANI) September 4, 2020