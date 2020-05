मौसम बना अमेरिका का "दुश्मन", अब शनिवार को अंतरिक्ष जाने वाला स्पेसक्राफ्ट होगा लॉन्च

नई दिल्ली: अमेरिका के फ्लोरिडा में एक इतिहास लिखा ही जाने वाला था कि मौसम NASA का दुश्मन बन गया. फ्लोरिडा के जॉन एफ केनेडी स्पेस सेंटर से NASA आज एक स्पेसशिप लॉन्च था, सबकुछ तैयार था, इस मौके का गवाह बनने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप भी पहुंच गए थे कि मौसम ने धोखा दे दिया.

Today’s launch was scrubbed due to weather. There were no issues with the @SpaceX Falcon 9 rocket and Crew Dragon spacecraft. The next launch attempt is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. ET. #LaunchAmerica More photos from today: https://t.co/8due5jBg5Y pic.twitter.com/wvvd3WcnWz

