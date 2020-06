चीन का एक और दुष्प्रचार VIDEO: क्योंकि हिंदुस्तान का दम देख ड्रैगन सहमा हुआ है!

नई दिल्ली: चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो साझा किया है. इसमें चीन का एक सैनिक कह रहा है की हमें हमारी सरहद जान से प्यारी है और हम एक इंच ज़मीन नहीं देंगे. इस वीडियो को चीन के लोगों के लिए दुष्प्रचार माना जा रहा है.

गलवान में भारतीय सैनिकों का पराक्रम देखने के बाद चीन सहमा हुआ है. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसकी वजह भी समझ लीजिए. ये वीडियो खुद चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने साझा किया है. जिसमें चीन का ये सैनिक कह रहा है की हम हमारी सरहद जान से प्यारी है और हम एक इंच जमीन भी नहीं देंगे.

“We will never take one step back. We will never lose one inch of our territory.” On the ground with no boundary monuments, fearless Chinese border defense soldiers are the monuments. pic.twitter.com/MvfS64cXN4

— Global Times (@globaltimesnews) June 22, 2020