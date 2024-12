Pushpa 2 the rule: ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ପୁଷ୍ପା-୨, କଣ କହୁଛନ୍ତି ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ

Pushpa 2 the rule Release date:ସାଉଥ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଓ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ପୁଷ୍ପା ୨-ଦ ରୁଲ ଆସନ୍ତା କାଲି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ରିଲିଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସିନେମାକୁ ନେଇ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ମାମଲାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି ଏହି ସିନେମା।

ସିନେମାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ରିଭ୍ୟୁ

ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନ, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା ଏବଂ ଫାହାଦ୍ ଫାସିଲଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଢେର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାରକା ଭାବରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବାହୁବଳିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଉମର ସାନ୍ଧୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଦେଲେ ରିଭ୍ୟୁ

ବଲିଉଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସିନେମାର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ସମ୍ବାଦରେ ଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମାଲୋଚକ ଉମାୟର ସାନ୍ଧୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ 'ପୁଷ୍ପା ୨' ଏକ 'ବ୍ଲକ ବଷ୍ଟର ପଇସା ବସୁଲ' ସିନେମାଟିଏ। ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ସିନେମାଟିଏ। ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ। ଉମରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁକୁମାରଙ୍କ କଳା ଏବଂ ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଷ୍ଟାର ଶକ୍ତି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। Xରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାବେଳେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦମଦାର ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ସିନେମାଟିଏ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ଭଲପାଇବା ପାଇବ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ ହିଟ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବ।

First Detail Review #Pushpa2 : It comes across as a paisa vasool, seeti-maar entertainer which will be loved by classes and masses alike. At the box office, the film will break records and emerge as the biggest hit of the year so far.

