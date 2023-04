IMD ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ; ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନ ଧରି ଗରମରେ ସିଝିବ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ

India Weather Report: ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଶନିବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଇଏମଡି ଏହାର ଆଡଭାଇଜରିରେ କହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ୫ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡି଼ଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଏହାର ଆଡଭାଇଜରି ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡି଼ଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଆଇଏମଡି ୧ ଏପ୍ରିଲରେ ନିଜେ କହିଥିଲା ​​ଯେ, ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଓ ଉପଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ଏହି ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଆଇଏମଡି କହିଛି, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ (ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍) ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱୀପ ଭାରତ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶ ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଓଡି଼ଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାର କିଛି ଅଂଶରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ସେତେବେଳେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି କମରେ ୪୦° C, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି କମରେ ୩୭° C ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି କମରେ ୩୦° C ରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରୁ ୪.୫° C ଅଧିକ ହୁଏ । IMD ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୦୧ ପରେ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ ରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିଥିଲା ।

ଯଦିଓ, ସାତୋଟି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସାଧାରଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ (୨୯.୯ ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ ୩୭.୬ ମିଲିମିଟର) ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୨ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଓ ୧୨୧ ବର୍ଷରେ ତୃତୀୟ ଶୁଖିଲା ବର୍ଷ ଥିଲା । ଗତ ବର୍ଷ କେବଳ ଦେଶର ତୃତୀୟ ଉଷ୍ମ ଏପ୍ରିଲ୍, ଏକାଦଶ ଉଷ୍ମ ଅଗଷ୍ଟ ଓ ୧୯୦୧ ପରଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଉଷ୍ମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଓ ଉପଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲରେ ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୧୯୭୧ ରୁ ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପ୍ରିଲରେ ଦେଶରେ ହାରାହାରି ୩୯.୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ।

