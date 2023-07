Weather: हिमाचल में 48 घंटे के अंदर 60 हजार पर्यटक हुए रेस्क्यू, चंद्रताल में अभी भी सैंकड़ों लोग फंसे

Himachal Pradesh Rescue Operation: हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही के बीच 48 घंटो से रेस्क्यू का काम जोर-शोर चल रहा है. मुख्यमंत्री खुद अधिकतर जिलों में पहुंच कर लोगों से बात कर रहे. साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं. वहीं सीएम ने बताया कि अब तक राज्य से 60 हजार पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया है. अब 10 हजार के करीब लोग फंसे हुए हैं. जिन्हें निकालने का काम किया जा रहा है.

सीएम ने मंत्री जगत नेगी का धन्यवाद किया, उन्होंने कहा कि मैं माननीय मंत्री जगत नेगी और के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं. साथ ही सीपीएस, हमारे फ्रंटलाइन कार्यकर्ता और कर्मचारी जो -10 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के साथ अत्यधिक परिस्थितियों में कुंजुम दर्रे पर सड़क को बहाल करने के लिए इस समय भी रात में अथक परिश्रम कर रहे हैं. मैं अभी सैटेलाइट फोन के जरिए उन दोनों से जुड़ा हूं. वहीं, उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे तक 300 में से 42 लोगों को रेस्क्यू किया गया. साथ ही हेलीकॉप्टर के जरिए खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है.

इसके अलावा सीएम ने बताया कि चंद्र ताल झील पर देशभर से आए 250 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं. उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसलिए, मैंने इस ऑपरेशन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के दो मंत्रियों को नियुक्त किया है.

I would like to express my gratitude for the efforts of the IAF_MCC in this ongoing rescue and relief operation.

They demonstrated exceptional skill by rescuing seven individuals who were ill from Chandra Taal lake, despite the extreme and challenging conditions.

