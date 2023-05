Himachal Weather Update: हिमाचल में जारी है ठंड का सितम, रोहतांग दर्रे-लाहौल स्पीति में हुई भारी बर्फबारी

Himachal Pradesh Snowfall Latest News: मई के महीने में देशभर में मौसम ने करवट बदली है. मई के महीने में लोगों को दिसंबर जैसी ठंड लग रही है. लिहाजा पहाड़ी प्रदेशों में लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं. हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है. जिससे प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. यहां न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान सामान्य 7 से 8 डिग्री तक पहुंच गया है. वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

WATCH | Himachal Pradesh: Kullu receives fresh spell of snowfall. Visuals from Atal tunnel in Rohtang. pic.twitter.com/6eBvGVk4q2

— ANI (ANI) May 3, 2023