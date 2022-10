Laal singh chaddha: 2 महीने के अंदर चुपचाप तरीके से नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 'लाल सिंह चड्ढा'

Laal singh chaddha Movie: आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा ओटीटी पर रिलीज हो गई है. सबसे खास बात इस फिल्म की यह रही कि इसके लिए कोई प्रचार नही किया गया. दरअसल, जब भी कोई फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम होती है, तो स्टारकास्ट से लेकर निर्माता तक हर कोई इसका प्रचार करता है. ऐसे में लाल सिंह चड्ढा को शांति से देर रात नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया. जिसे लेकर हर कोई हैरान रह गया.

Keep your p̶o̶p̶c̶o̶r̶n̶ golgappas ready because Laal Singh Chaddha is NOW STREAMING! pic.twitter.com/KTcDwiJAfA

— Netflix India (NetflixIndia) October 5, 2022