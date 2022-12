Himachal New CM: हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू, शपथ कल

Himachal New CM: हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो गई है. प्रदेश की जनता को उनका सीएम मिल गया है. सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल (Himachal New CM Sukhvinder Singh Sukhu) प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री बने.

Congress leader Sukhwinder Singh Sukhu to be CM of Himachal Pradesh and Mukesh Agnihotri to be Deputy CM. Oath ceremony will take place tomorrow at 11 am: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/k5esMKURZB

