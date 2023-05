P Khurrana death news: आयुष्मान खुर्राना के पिता पी खुर्राना का हुआ निधन!

Ayushmann Khurrana's father P Khurrana death news in Hindi today: बॉलीवुड अदाकार आयुष्मान खुर्राना पर दुखों का पहाड़ गिर पड़ा है क्योंकि उनके पिता पी खुर्राना का आज यानी शुक्रवार को निधन हो गया है.

बताया जा रहा है कि आयुष्मान खुर्राना के पिता पी खुर्राना का निधन आज सुबह हुआ है.

गौरतलब है की पंडित P खुर्राना ज़ी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर एक शो 'ज्योतिष समाधान' होस्ट किया करते थे और लोगों को समाधान बताते थे.

उनके द्वारा ज़ी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर किया गया आखरी शो का वीडिओ यहां नीचे दिया गया है.

बता दें कि आयुष्मान खुर्राना के नाम में एक और N जोड़ने के लिए उनके पिता पी खुर्राना ने ही कहा था. इसके बारे में जानकारी देते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने करियर की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए नाम में बदलाव किया था.

आयुष्मान ने खुलासा किया था कि उनके नाम में अतिरिक्त अक्षर जोड़ने का सारा श्रेय उनके पिता को जाता है, जो एक ज्योतिषी हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह खुद ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वह अपने पिता का अनुसरण करते हैं और उनकी सलाह को बहुत गंभीरता से लेते हैं. इसलिए, जब उनके पिता ने उन्हें अतिरिक्त अक्षर जोड़ने के लिए कहा, तो आयुष्मान ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया.

