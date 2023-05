Diljit Dosanjh News: दिलजीत दोसांझ की 2 फिल्मों के रिलीज़ पर लगी रोक!

Diljit Dosanjh Upcoming Movies 'Jodi' and 'Chamkila' Release News in Hindi: पंजाब की अदालत ने दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'जोड़ी तेरी मेरी' की रिलीज पर रोक लगा दी है. पंजाब के लुधियाना की एक अदालत ने पंजाबी फिल्म 'जोड़ी तेरी मेरी' और अमर सिंह चमकीला और उनकी दूसरी पत्नी अमरजोत कौर पर आधारित बायोपिक की रिलीज पर रोक लगा दी है.

बता दें कि फिल्म दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'जोड़ी' 5 मई को रिलीज होने वाली थी. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) करणदीप कौर ने दिलजीत दोसांझ, अभिनेत्री निमरत खैरा, चमकीला की पत्नी गुरमेल कौर, रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के कारज गिल और दलजीत मोशन फिल्म्स के दलजीत थिंड को 8 मई तक समन जारी करने का आदेश दिया है जिस दिन इस मामले में अगली सुनवाई होगी.

मंगलवार को यह आदेश लुधियाना की एक अन्य अदालत द्वारा चमकीला फिल्म के "प्रसारण, रिलीज और स्ट्रीमिंग" पर रोक लगाने के हफ्तों बाद आया.

बता दें कि चमकीला और अमरजोत कौर की 8 मार्च 1988 को पंजाब में उग्रवाद के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

"दस्तावेजों से, वादी (इशदीप रंधावा) के पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है. सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है और अगर प्रतिवादियों को फिल्म 'जोड़ी तेरी मेरी' को रिलीज करने से नहीं रोका गया, तो एक अपूरणीय क्षति होगी," आदेश में लिखा.

आदेश में कहा गया है, "तदनुसार, प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख (8 मई) तक कानूनी प्रक्रिया को छोड़कर 5 मई को फिल्म रिलीज करने से रोका जाता है."

