Mohali Encounter: ਲਾਲੜੂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਗਰੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Mohali Encounter: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਾਲੜੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਹਾਈਵੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ।

In a major breakthrough, @sasnagarpolice apprehendes Satpreet Singh @ Satti, Kingpin of a Highway Robbers Gang, after a brief exchange of fire near Village Lehli. The gang targeted vehicles on the #Ambala-#DeraBassi Highway and was involved in multiple armed robberies across… pic.twitter.com/wcLMsHkRct

— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) November 17, 2024