ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਥਿਆਰ, ਨਗਦੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖੁਫੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਗਦੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

Major blow to smuggling drone network in an effort to make #Punjab secure & safe as per vision of CM @BhagwantMann

Recovered: 1 MP-4 Rifle, 17 Pistols, 10 Magazines, 700+ ammunition rounds, Rs. 1.1 Crore INR and 500 Grams #Heroin (2/2)

— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) October 8, 2022