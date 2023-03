Amritpal Singh News: अगर समय रहते अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो पंजाब में...

Punjab Police action against Amritpal Singh latest news: 18 मार्च को पंजाब पुलिस द्वारा 'ऑपरेशन अमृतपाल सिंह' की शुरुआत की गई थी और इस दौरान 'वारिस पंजाब दे' के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि इस ऑपरेशन का अहम मकसद अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करना था लेकिन वह अब तक फरार है. ऐसे में पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को भगौड़ा भी करार कर दिया है.

अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमृतपाल सिंह ने पंजाब में आतंक मचाने के लिए पाकिस्तान से एक रिटायर्ड फौजी के जरिए 6 AK 47 और 2 AK 56 कश्मीर से जम्मू के रास्ते पंजाब पहुंचाने की साजिश रची थी उसका मकसद पंजाब को दहलाने का था.

हालांकि उससे पहले ही वह पंजाब पुलिस की करवाई के दौरान भाग खड़ा हुआ और उसका कंसाइनमेंट भारत नही पहुंच सका. सूत्रों के मुताबिक उसने इन हथियारों का आर्डर दिया था और पाकिस्तान की फौज के रिटायर्ड अधिकारी ने यह कंसाइनमेंट अमृतपाल सिंह तक पहुंचाना था.

पंजाब पुलिस ने समय रहते अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके मकसद को अंजाम देने से बचा लिया. फिलहाल अमृतपाल सिंह फरार है और खबरें आ रही है कि वह नेपाल भागने के फ़िराक में है.

हालांकि अमृतपाल को पकड़ने के लिए नेपाल बॉर्डर पर पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है. हाल ही में एक खबर सामने आई कि अमृतपाल सिंह की आखरी लोकेशन उत्तर प्रदेश के पहाड़गंज में मिली है.

