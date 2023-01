Urfi Javed New Look ਉਰਫ਼ੀ ਜਾਵੇਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਮਾਲ ! ਕੂੜੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਡਰੈਸ

Urfi Javed New Look: ਉਰਫ਼ੀ ਜਾਵੇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ (Urfi Javed) ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Urfi Javed New Look) ਆਏ ਦਿਨ ਉਰਫ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਰਫ਼ੀ (Urfi Javed New Look) ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰੈੱਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਰਫ਼ੀ ਜਾਵੇਦ ਨੇ (Urfi Javed New Look) ਕੂੜੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਓਟੀਟੀ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਰਫੀ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,"ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ ਹਾਂ,ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸਲੀ ਡਸਟਬਿਨ ਬੈਗ ਤੋਂ ਜੋ ਡਰੈਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ @komalpandeyofficial ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ!

ਉਰਫੀ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ (Urfi Javed New Look) ਡਰੈੱਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਬਿਖੇਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਰਫ਼ੀ ਜਾਵੇਦ (Urfi Javed New Look)ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਡਰੈੱਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ (Urfi Javed New Look) ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

