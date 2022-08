Ind Vs Pak: पाक की हार के बाद पूर्व मंत्री ने किया ट्वीट, खुद की करवा ली बेइज्ज़ती, जानें ऐसा क्या कहा?

Reaction from Pakistan on India Vs Paki Match: भारत और पाकिस्तान मैच में मिली हार के बाद इमरान खान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने ऐसा ट्वीट कर दिया कि अब वो उल्टा फंस गए. दरअसल वो इस हार के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहे थे. जिसके बाद यूजर्स ने उनका बुरा हाल कर दिया.