एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी PM को दी विराट कोहली की अहम चीज, तस्वीर वायरल

विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस को विराट कोहली की बहुत कीमती चीज तोहफे में दी है. इस तोहफे को देखकर खुद ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री हैरान रह गए. दरअसल एस जयशंकर ने उन्हें भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली का साइन किया हुआ बल्ला गिफ्ट के तौर पर दिया है. दोनों की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

एस जयशंकर से तोहफा लेने के बाद रिचर्ड मार्लेस ने खुशी का इज़हार किया और कहा कि बहुत सारी ऐसी चीचें हैं, जो हम लोगों को एक बनाती हैं. जिसमें क्रिकेट भी शामिल हैं. तोहफे को लेकर उन्होंने कहा कि दिग्‍गज कोहली का साइन किए हुए बल्ले ने मुझे हैरान कर दिया.

इसके अलावा विदेश मंत्री एस. जयशंकर के स्वागत में ऑस्ट्रेलिया का पुराना पार्लियामेंट हाउस तिरंगे की रोशनी में रंगा दिखा. न्यूजीलैंड का दौरा खत्म करने के बाद जयशंकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं. जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी समकक्ष पेनी वोंग के साथ प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "बहुत-बहुत शुक्रिया... मैं सबसे पहले कैनबरा में कल जिस तरह मेरा स्वागत किया गया, उसके लिए शुक्र गुजार हूं. मैंने वहां पुराने संसद भवन को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग में रंगा देखा."

Arrived in Canberra to a Tiranga welcome.

So happy to see the old Parliament house of Australia in our national colors. pic.twitter.com/vl6Ui3if8K

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 9, 2022