21 महीने बाद जेल से बाहर आए कश्मीरी पत्रकार; टेरर फंडिंग का लगा था इल्ज़ाम

कश्मीर के जाने-माने पत्रकार फाहद शाह को 600 दिनों से ज्यादा की कैद के बाद जेल से रिहाई मिल गई है. उनको रिहाई देते हुए आदालत ने कहा "फहाद के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी सबूत नहीं मिले हैं". फहाद जम्मू की कोट भलवाल जेल में बंद थे उनकी गिरफ्तारी UAPA के तहत की गई थी, लेकिन फहाद के खिलाफ इससे जुड़े पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से रिहाई मिल गई है.

'कश्मीर वाले' पर लगा था प्रतिबंध

बता दे कि फहाद समाचार पोर्टल कश्मीर वाला के मालिक और संपादक हैं, 'कश्मीर वाले' के ऑफिस पर NIA ने अप्रेल में रेड मारी थी जिसके बाद भारत सरकार ने 19 अगस्त को कश्मीर वाले की वेबसाइट पर अघोषित कारणों से प्रतिबंध लगा दिया था. 'कश्मीर वाले' पर अतंकवाद को बड़ावा देने का आरोप लगा था, इस सिलसिलें में फहाद को भी गिरफ्तार किया गया था.

Kashmiri journalist Fahad Shah has returned home Thursday after nearly two years in detention on terror charges

CPJ welcomes his release on bail. All charges against Shah must be dropped and the ban on his publication The Kashmir Walla @tkwmag revoked https://t.co/eCjFpf1SRd pic.twitter.com/X7NtyiTNnY

— CPJ Asia (@CPJAsia) November 23, 2023