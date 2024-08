Rajsthan: मुस्लिम बच्चे पर सहपाठी को चाकू मारने का इल्जाम; घर पर चला बुल्डोजर

Rajsthan News: द हिंदू की खबर के मुताबिक, उदयपुर नगर निगम ने शनिवार को अपने हिंदू सहपाठी को चाकू मारने के मुल्जिम 15 साल के मुस्लिम लड़के के किराए के घर को इस आधार पर गिरा दिया कि यह घर वन विभाग की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर से बनाया गया था. उदयपुर के महानिरीक्षक अजय लांबा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "मालिक स्वामित्व का कोई भी दस्तावेज़ नहीं दिखा पाया, जिसके बाद घर को गिरा दिया गया."

हिरासत में लिया गया

लांबा ने कहा कि नाबालिग और उसके पिता को हिरासत में लिया गया है और किशोर न्याय अधिनियम के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह साफ नहीं है कि माता-पिता के खिलाफ़ कौन से इल्जाम लगाए गए हैं.

A clash broke out between two children, yesterday. The Udaipur district administration has imposed Section 144 to maintain law and order here. pic.twitter.com/OT62cvf2Zx

आरोपी का नहीं था घर

पता चला है कि जिस घर को नगर निगम ने गिराया है वह आरोपी का नहीं था बल्कि वह किसी और का है. आरोपी छात्र किराए पर उस मकान में रह रहा था. मकान मालिक राशिद खान के मुताबिक घर में रहने वाले चार दूसरे परिवारों को भी घर खाली करने के लिए कहा गया था. शनिवार की सुबह नाबालिग के परिवार को घर खाली करने का नोटिस भेजा गया और घर को दोपहर तक गिरा दिया गया, जबकि उन्हें घर खाली करने के लिए तीन दिन का वक्त दिया गया था.

यह भी पढ़ें: उदयपुर के स्कूल में चाकूबाजी के बाद भड़की हिंसा, मॉल में तोड़फोड़, धारा 144 लागू

भड़की थी हिंसा

उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने द हिंदू से बताया कि मुस्लिम लड़के के सहपाठी, जिसे कथित तौर पर चाकू मारा गया था, की हालत स्थिर है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले के बाद शुक्रवार को उदयपुर के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई. शहर के मधुबन इलाके में एकत्र हुए हिंदू दक्षिणपंथी समूहों के सदस्यों ने कम से कम तीन कारों में आग लगा दी और पत्थरबाजी की. हिंसा के कारण जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा जारी की और उदयपुर के कुछ हिस्सों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं.

#WATCH | Udaipur, Rajasthan: Udaipur Collector Arvind Kumar Poswal says, "Our priority is that the child should get a proper treatment... There has been an improvement in the condition of the child... I request everyone to not spread rumours... The accused have been detained to… pic.twitter.com/XRPVzeJCW2

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 17, 2024