Noida : Zomato डिलीवरी ब्वॉय और सिक्यूरिटी गार्ड के बीच महाभारत; Video हो रहा है Viral

नोएडाः नोएडा के सेक्टर 121 में दो युवतियों द्वारा सुरक्षा गार्ड के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने के एक दिन बाद अब गार्डन गैलरी सोसाइटी के गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी और 1 डिलीवरी ब्वॉय के बीच लाठी-डंडों से मारपीट का मामला सामने आया है. दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी -डंडे बरसाए. इस घटना का वीडियो सोसायटी के गेट के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया था, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने डिलीवरी ब्वॉय और गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है.

#Zomato Scuffle breaks out between Zomato delivery boy and security guard in Noida, arrested#Noida #Zomato pic.twitter.com/Et5yj12elE

— Vivek Awasthi (@VivekAwasthi89) October 9, 2022