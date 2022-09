Viral Video: इस मां-बेटे की जोड़ी से क्यों नाराज़ हैं लोग? वीडियो शेयर कर रहे कार्रवाई की मांग

Viral Video: आजकल लोगों को रील्स बनाने का इतना शौक है कि वह कही भी शुरू हो जाते हैं. टिकटॉक बैन होने के बाद अब इसकी जगह इंस्टाग्राम ने ले ली हैं. अब लोग तरह तरह के गानों पर वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं और पब्लिसिटी पाने के लिए कभी कभी दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं. फेमस होने के लिए कोई भी झूठे रिश्तें बताकर वीडियो बनाकर पोस्ट कर देते हैं. अब ऐसा ही इस वीडियो में देख लीजिए.

आपको जानकर हैरानी होगी की ये रोमांटिक गाने पर डांस करते हुए कोई कपल नहीं बल्कि मां- बेटा है. लड़की को देख के कोई भी चकमा खा सकता है कि इसका इतना बड़ा बेटी कैसे हो सकता है. वीडियो में दिख रही महिला काफी जवान दिख रही है हर कोई इस वीडियो को देखकर ताज्जुब कर रहा है. बता दें कि इस महिला का नाम रचना है ये आए दिन बेटे के साथ ऐसे ही रोमांटिक गानों पर रील्स बनाकर शेयर करती है साथ ही वीडियो के ऊपर 'Mom & Son' लिखती है. हालांकि रचना ने बाद में ये बताया कि वो इस लड़के की चाची है. कभी डांस तो कभी पूल में नहाते हुए इस जोड़ी का वीडियो खूब वायरल होता है.

These two are mom and sonI don't know what the lyrics are saying but this is weird pic.twitter.com/4430ms94IM

— Sensei Kraken Zero (@YearOfTheKraken) September 18, 2022