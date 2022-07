फुटब्रिज से गंगा में छलांग लगाने का दादी का यह वीडियो देखकर आपके उड़ जाएंगे होश!

नई दिल्लीः ऐसा कहा जाता है कि इंसान बूढ़ा अपनी उम्र और शरीर से नहीं बल्कि अपने दिमाग से होता है. यानी उम्र भले ही ढलान पर हो, लेकिन दिल अगर जवान है, तो आप जवान रहेंगे. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर के बच्चे को बचाकर रखें, उसे बड़ा और बूढ़ा न होने दें! हरियाणा के सोनीपत की एक 73 वर्षीय दादी ने इसे सच साबित कर दिया है. हरिद्वार के हर की पौड़ी में 40 फुट ऊंचे पुल से कूदने और नदी में बिंदास होकर तैरने का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर बांके नौजवान भी अपने दांतों तले उंगली दबा रहे हैं.

तैरने के साथ नृत्य की भी शौकीन हैं दादी

दरअसल, यह वीडियो हरियाणा के सोनीपत जिले के बांदेपुर गांव की निवासी 73 वर्षीय दादी ओमवती का है. वह अपने परिवार के साथ हर की पौड़ी में गंगा स्नान के लिए गईं थी. वहां कुछ उत्साही नौजवान पुल से नदी में छलांग लगाकर पानी में तैरने का आनंद ले रहे थे. बस, दादी को भी जोश आ गया और वह भी पुल से कूद गईं. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बूढ़ी दादी पूल से छलांग लागाने के बाद आराम से गंगा में तैरती दिख रही है. वहीं, एक अन्य वीडियो में वह मंदिर में नृत्य करती नजर आ रही हैं. ओमवती कहती हैं, उन्हें बचपन से डांस और नदी में तैरने का अनुभव हैं. ऐसा कर उन्हें काफी मजा आता है.

Joie de vivre! The 73-year-old who went viral for her dive into Ganga is also fond of dancing... pic.twitter.com/dtlOokNndp

— Boris A.K.A Bread & Circuses (@BorisPradhan) June 30, 2022